Rui Fontes eleito presidente do Marítimo

Rui Fontes ganhou as eleições do Marítimo para o quadriénio 2021/2025.

Após a contagem dos votos, a lista A saiu vencedora com 65% dos votos, contra 35% obtidos pelo candidato da lista B, Carlos Pereira.

Rui Fontes teve 17.629 votos, contra 9.464 de Carlos Pereira, num universo de 1.891 votantes.

Rui Fontes já liderou o Marítimo entre 1988 e 1997.

Carlos Pereira estava na presidência do clube há 24 anos.

Esta foi a primeira vez que Carlos Pereira teve oposição no acto eleitoral e estas foram as eleições mais concorridas de sempre do clube.