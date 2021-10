Loja do Marítimo vandalizada

A loja do Club Sport Marítimo, localizada na Rua D. Carlos I, no centro do Funchal, foi vandalizada durante esta noite.

No local é possível ver que o vidro da montra encontra-se partido, deixando a possibilidade de entrar nesse espaço dedicado à venda de merchandising do clube. Nos cafés da zona do Almirante Reis comenta-se este acontecimento, que sucede dois dias após o clube ter ido a eleições.