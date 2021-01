1.667 testes a docentes e não docentes do Funchal e Porto Santo

Objectivando o regresso às aulas do máximo de alunos possível já na segunda-feira, 11 de Janeiro, tal como planeou e comunicou o Governo Regional, desde a passada segunda-feira, 4 de Janeiro, foi iniciada a operação de "testagem dos docentes e pessoal não docente das escolas dos concelhos identificados com risco de contágio elevado ou superior: Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Porto Santo, Porto Moniz, Santa Cruz e Machico (incluído hoje)", frisa a nota.

Assim, a "realização de testes irá continuar nos próximos dias e para o dia 10 de Janeiro (amanhã) estão programados os docentes e não docentes afectos aos concelhos do Funchal e Santa Cruz", sendo que a "logística subjacente a esta operação é da responsabilidade do Serviço de Saúde da RAM, que de forma célere e segura destacou 25 profissionais para o terreno".

Refira-se que "no Porto Santo a equipa destacada para a operação dos testes rápidos contou com a colaboração dos profissionais do Centro de Saúde e ainda da EMIR".

De referir que "a equipa de saúde do Porto Santo conta a partir de hoje, 9 de Janeiro, com a colaboração de mais uma técnica de análises clínicas que já participou nesta operação da testagem. Um reforço da equipa de técnicos afectos ao Centro de Saúde do Porto Santo muito importante para dar resposta às necessidades dos utentes na ilha dourada", reconhece a nota, em conclusão.