Nacional e Sporting defrontam-se hoje no Estádio da Madeira

Nacional e Sporting defrontam-se esta tarde, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

As duas equipas já estão na Choupana, onde também já chegou o árbitro Manuel Mota.

A partida foi agendada para as 18 horas desta sexta-feira, depois de, ontem, ter sido adiada, devido às más condições atmosféricas sentidas na Madeira.

O vento forte, acompanhado por chuva, obrigou a um adiamento do início da partida. Como as condições meteorológicas não melhoraram durante os 30 minutos de espera regulamentares, o encontro foi mesmo adiado pelo árbitro Manuel Mota.

Nacional - Sporting oficialmente adiado O jogo de abertura da 13.ª jornada da Liga NOS, entre Nacional e Sporting, está oficialmente adiado, tudo devido aos fortes ventos e chuva que se faz sentir na zona da Choupana, mais propriamente no Estádio da Madeira.

As duas equipas chegaram a acordo para o dia de hoje, atendendo também à previsão meteorológica que apontava para melhorias a partir do início da tarde de sexta-feira. E para já, estão reunidas condições para o decorrer da partida.

Esta tarde, no Estádio da Madeira, o Nacional, nono classificado, vai receber o Sporting, líder do campeonato, que quer certamente reforçar a liderança e meter pressão sobre os principais rivais.

Uma década sem vencer

A última vitória dos madeirenses, frente aos ‘leões’, aconteceu a 27 de Fevereiro de 2011. No Estádio da Madeira, o único golo do encontro foi apontado pelo angolano Mateus, aos 19 minutos.

Nos últimos dez anos, os alvinegros não conseguiram derrotar o emblema de Alvalade.

O histórico diz que Nacional e Sporting já se defrontaram 47 vezes (38 na I Liga), com domínio claro para os ‘leões’, que venceram 29 jogos, enquanto os insulares triunfaram apenas por quatro vezes. Registaram-se 14 empates. A equipa de Alvalade também domina nos golos marcados: 102 contra 43 dos alvinegros.

Os últimos confrontos entre ambos, no campeonato, decorreram na época 2018/19, antes do Nacional ter sido despromovido à II Liga. Na derradeira visita do Sporting, à Choupana, a 19 de Abril de 2019, a equipa de Alvalade venceu (0-1). Antes, na primeira volta, em Lisboa, os madeirenses sofreram uma goleada (5-2).