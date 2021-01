Rali Dakar e debates presidenciais são hoje notícia

O ráli Dakar de todo-o-terreno arranca hoje, em Jeddah, na Arábia Saudita, com 15 pilotos e navegadores portugueses.

A 43.ª edição do Dakar começa com a disputa de um prólogo de cerca de 10 quilómetros, disputado por todos os pilotos, com o objetivo de definir a ordem de partida para a primeira etapa, a disputar no domingo.

A edição deste ano, a segunda disputada naquele país do Médio Oriente, conta com a presença de 15 pilotos e navegadores portugueses e um diretor desportivo, para além de vários mecânicos espalhados por diversas equipas, com especial destaque para Ricardo Porém (Borgward) nos automóveis, Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) e do estreante Rui Gonçalves (Sherco) nas motas, classe em que o diretor desportivo Ruben Faria defende a vitória alcançada pela Honda no ano passado.

O Dakar de 2021 decorre até 15 de janeiro, com partida e chegada em Jeddah, num total de 7.646 quilómetros, 4.767 deles cronometrados.

Ainda no Desporto, em Portugal, o Sporting, líder da I Liga portuguesa de futebol, recebe hoje o quarto classificado, o Sporting de Braga, no jogo inaugural da 12.ª jornada.

O Benfica, segundo classificado, e o campeão FC Porto, terceiro, só jogam no domingo, com Santa Clara e Moreirense, respetivamente.

Sporting e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 18:00, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, num jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Na política, os debates televisivos entre os sete candidatos a Presidente da República arrancam hoje e só deverão terminar dois dias antes das eleições, marcadas para 24 de janeiro.

Para hoje, estão previstos dois debates: o primeiro na RTP1, entre Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, e Marisa Matias, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda (BE), pelas 21:00, logo seguido do 'duelo' entre o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, e André Ventura, do Chega, que tem início às 22:00, na TVI24.

São ainda candidatos à Presidência da República Ana Gomes, ex-eurodeputada do PS, Tiago Mayan Rodrigues, apoiado pelo Iniciativa Liberal e Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans.

Neste segundo dia do ano, Portugal continua em confinamento parcial, por causa da covid-19, com proibição de circulação entre concelhos no território continental até segunda-feira.

Hoje e no domingo é também proibido circular na via pública vigora entre as 13:00 e as 05:00 do dia seguinte.

A lei prevê exceções, como deslocações por motivos profissionais e de saúde, ou para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos e dependentes.

Na Madeira, não são permitidas aglomerações de mais de cinco pessoas e é proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, exceto em esplanadas.

Nos Açores, as medidas em vigor até 07 de janeiro determinam o encerramento de todos os estabelecimentos de bebidas e similares com espaços de dança, enquanto os bares e outros estabelecimentos de bebidas, com ou sem espetáculo e com ou sem serviço de esplanada, têm de encerrar até às 22:00.

Em Lisboa, o Concerto de Ano Novo do Teatro Nacional de São Carlos conta com a soprano Elisabete Matos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, num programa dirigido pelo maestro Antonio Pirolli.

O programa reúne obras de Ottorino Respighi, Ruggero Leoncavallo, Alexander von Zemlinsky, Franz Schubert, Pietro Mascagni e Joseph Haydn.

O concerto realiza-se hoje, às 11:00. O mesmo programa será apresentado no domingo, dia 3, à mesma hora, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.