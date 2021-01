Queda de pedras e árvore interrompem acesso à Fajã das Galinhas, no Estreito de Câmara de Lobos

Devido à queda de blocos (pedras) e árvore na via, encontra-se interrompida a circulação na Estrada José Avelino Pinto, a estrada que liga o Castelejo à Fajã das Galinhas, no Estreito de Câmara de Lobos.

O Serviço Municipal de Proteção Civil informou na última hora que já se encontravam no local meios técnicos para desobstruir a via, pelo que a circulação será reposta assim que estiverem reunidas as condições de segurança.

12 ocorrências em Câmara de Lobos Derrocadas, queda de muros e árvores marcaram passagem do temporal pelo concelho Paula Henriques , 08 Janeiro 2021 - 11:13

Entretanto já foi resposta a circulação automóvel na Estrada da Ribeira Garcia, na Freguesia do Jardim da Serra, que havia ficado obstruída pela queda de árvore na via.