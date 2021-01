Problemas no sector dos táxis abordados este sábado

O Núcleo da Madeira da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas realiza amanhã, pelas 15 horas, uma iniciativa de contacto com profissionais do sector do táxi, na Praça de Táxis do Fórum Madeira. O objectivo é abordar os problemas que estão a estrangular os micro empresários deste sector e a exigência de respostas a estes problemas na área económica e social.