Frente Comum pede valorização dos trabalhadores dos serviços públicos

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública exigiu hoje a valorização dos salários dos trabalhadores dos serviços públicos e já apresentou ao Governo uma proposta negocial para discussão, no primeiro semestre deste ano, da revisão da TRU, da revogação do SIADAP e substituição por outro sistema de avaliação e de valorização das carreiras.

Num comunicado enviado às redacções, a Frente repudia a continuidade de políticas que não valorizam os salários destes trabalhadores e lamenta que não haja “qualquer aumento salarial desde 2009”, continuando com entraves à “progressão por via do SIADAP”.

Considera “inadmissível” que em 2021, enquanto as despesas com pessoal apenas aumentem em 4,3% (valor inclui a remuneração anual de mais 7800 trabalhadores), as despesas com Aquisição de Bens e Serviços (onde se incluem serviços de consultadoria e outras aquisições de serviços) vão crescer 9,1% (+1 272 milhões de euros) e os encargos com Parcerias Público-Privadas ascendem aos 1548 milhões €, dos quais 1218 milhões dizem respeito a PPP Rodoviárias, onde o investimento dos privados representa um total global, entre 1998 e 2019 de apenas cerca de 8%.

Apontam como exemplos da “má-gestão”, em 2020, o facto de o Estado ter gasto com três empresas de trabalho temporário, 3 milhões de euros para contratação de trabalhadores sem direitos, meio milhão de euros com duas sociedades de advogados ou 300 mil euros com uma única empresa de segurança.