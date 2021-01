Recolher obrigatório às 13h no fim-de-semana na maioria dos concelhos do continente

A maioria dos concelhos do continente português, com exceção de 25, vai ter no próximo fim de semana proibição de circulação entre municípios e recolher obrigatório entre as 13:00 e as 05:00, foi hoje anunciado.

O Governo decidiu hoje "estender as regras atualmente em vigor" no combate à pandemia no território continental, no âmbito do novo estado de emergência, determinando ainda uma "medida cautelar" no próximo fim de semana para os concelhos com maior risco.

Em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, explicou que essa medida inclui a proibição de circulação entre concelhos e o recolher obrigatório a partir das 13:00 e até às 05:00 do dia seguinte durante o próximo fim de semana, medidas que se aplicam nos concelhos com mais de 240 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

"Só não se aplicam em 25 concelhos, em que o número de novos casos é inferior a 240", revelou António Costa.

Na quinta-feira, o Presidente da República decretou a renovação do estado de emergência por mais oito dias, até 15 de janeiro, para permitir medidas de contenção da covid-19.