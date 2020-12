Alojamento turístico diminuiu em Novembro na Madeira

A Madeira registou em Novembro deste ano, uma quebra de mais de 70% no alojamento turístico, com a entrada de 25,2 mil hóspedes e a realização de 143,8 mil dormidas, o que corresponde a variações homólogas de -72,8% e ‑73,7%, respectivamente.

Comparando os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira com os apurados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a Região excluiu o alojamento local com menos de 10 camas e, desta forma, as dormidas do alojamento turístico apresentam um decréscimo de 75,4% relativamente a Novembro de 2019, uma variação menos penalizadora que a verificada a nível nacional (-76,7%).

Na Região, os principais mercados emissores de não residentes apresentaram quebras bastante significativas nas dormidas, superiores a 70%. Segundo a DREM, o mercado francês foi o que registou a quebra mais acentuada com -85,7% de dormidas (‑80,3% em Outubro), seguido do mercado britânico com -72,8% (-46,5%) e do alemão com -71,4% (-67,6% no mês anterior).

Em novembro, 60,7% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. Porém, a hotelaria contabilizou, no mês de referência, 64,0% dos estabelecimentos com movimento de hóspedes (72,2% em outubro).

No mercado nacional, estima-se que as dormidas de residentes em Portugal tenham diminuído 46,4% (-9,9% em Outubro) atingindo as 31,5 mil e representando 21,9% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 77,0% (-64,9% no mês anterior), situando-se em 112,3 mil.

Os hóspedes entrados com residência no País terão sido 10,1 mil, o que se traduz num decréscimo de 54,0% (-13,1% em outubro) estimando-se os hóspedes não residentes em 15,1 mil (recuo homólogo de 78,7%, mais pronunciado que no mês anterior em que foi de 64,2%). No país, as dormidas de residentes terão diminuído 58,6% (-21,7% em outubro) atingindo 543,3 mil, representando 57,2% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 85,2% (-76,4% no mês anterior), situando-se em 407,3 mil.

Os resultados mais detalhados relativos a Novembro de 2020 serão publicados no dia 15 de Janeiro de 2021.