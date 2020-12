MadeiraShopping renova selo de higiene e segurança

O MadeiraShopping acaba de renovar a sua certificação de monitorização de higiene e avaliação de desinfecção da SGS, líder mundial em inspecção, verificação, testes e segurança, confirmando a “rigorosa aplicação de protocolos e regulamentos” no shopping e reforça o seu compromisso com a segurança dos seus visitantes, lojistas e colaboradores, diz a administração do MadeiraShopping através de comunicado.

A atribuição desta certificação resulta de um processo pormenorizado de verificação dos actuais sistemas de higiene e limpeza do espaço que incluem um conjunto de testes de adenosina trifosfato (ATP) a amostras de superfícies para avaliar a eficácia das práticas de limpeza e higienização.

Estes testes seguem uma abordagem de monitorização que complementa as medidas de segurança adoptadas neste espaço, desde o início da pandemia, como a instalação de gel desinfectante em diferentes locais, a instalação de equipamento de desinfecção automática no corrimão das escadas rolantes e o reforço dos procedimentos de limpeza dos sistemas de ventilação dos ares condicionados.

Depois de uma primeira certificação em Julho, o processo de verificação e avaliação da SGS decorre a cada dois meses, garantindo que os procedimentos continuam a ser efectuados corretamente, e que o bem-estar e segurança de todos os visitantes se mantém prioritário.

Com a renovação da certificação, o Centro reforça “a firmeza perante o cumprimento de todas as medidas de desinfeção e limpeza necessárias para garantir a segurança de todos os visitantes, lojistas, fornecedores e colaboradores, sendo um espaço seguro e confortável para realizar as suas compras”, refere o mesmo comunicado.