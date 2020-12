SDM entregou 68 milhões de euros aos cofres da Madeira

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) entregou aos cofres da Região cerca de 68 milhões de euros em 30 anos, data da primeira concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), e mais 13 Milhões de euros, entre 2017 e 2020, durante a segunda concessão, permitindo ao Governo Regional multiplicar o valor investido (940 mil euros) por 75 vezes.

A informação foi hoje divulgada por Paulo Prada, Presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), destacando o contributo da SDM para os cofres da RAM, muito graças aos 30 trabalhadores que a SDM tem, e que mereceram hoje palavras de agradecimento pelo empenho.

Paulo Prada diz que o CINM é “decisivo para o desenvolvimento da Madeira, para o seu crescimento sustentado e inteligente”, com impactos no turismo, no imobiliário e na economia da Madeira. Criou muito emprego, alguns directos e outros indirectos e é uma “fonte de receita importante para o Orçamento Regional que representa, nos últimos anos, 15% das receitas fiscais regionais”, dando como exemplo os 120 milhões que foram para os cofres da Região em 2018/2019.

Recorda que em Julho deste ano a Comissão Europeia permitiu a prorrogação do regime fiscal do CINM por 3 anos sem condições e as autoridades nacionais acabaram por não prorrogar esta medida.

Paulo Prada não comenta a decisão de António Costa de suprimir benefícios fiscais ao CINM por não ter lido o conteúdo desta decisão, mas desejou “muita sorte” e “resiliência” a Pedro Calado no “trabalho pedagógico de envangelização doutrinária junto de Lisboa e de Bruxelas perante aqueles que não têm feito outra coisa, que não seja denegrir a imagem do CINM”.

Paulo Prada falava durante a entrega dos Prémios Escolares Zona Franca Industrial, a nove alunos de Machico e filhos de funcionários do CINM, que vai já na 16.ª edição.

A entrega contou com a presença do vice-presidente do Govenro Regional. Para Pedro Calado, estes prémios são um incentivo ao trabalho realizado e um reconhecimento de excelência pelo bom aproveitamento escolar, sendo ainda uma forma de transmitir a importância dos postos de trabalho criados no CINM.

“Se há alguém que questiona a importância do CINM convidamos a vir aqui, in loco, e verificar o número de empresas constituídas, os postos de trabalho criados na Região, os postos de trabalho indirectos mantidos fora da Região e as muitas famílias que dependem dos rendimentos auferidos das empresas aqui sediadas”, referiu o governante, mostrando-se disponível para “abrir as portas e explicar a importância da existência deste CINM”.

Pedro Calado abordou a “fase decisiva de definição do rumo do CINM” e deixou claro que apesar da nova gestão do CINM a partir de 2021 - passará a ser feita apenas pela Região, deixando de haver a gestão privada – “não retira nem belisca a razão de ser da existência do CINM e vamos continuar a defender os postos de trabalho, as empresas e a importância deste espaço”.