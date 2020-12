Aviso de agitação marítima forte prolonga-se até às 18 horas desta quarta-feira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu uma actualização do aviso de agitação marítima forte, prolongando-o até às 18 horas desta quarta-feira, a partir de informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

De acordo com a previsão, espera-se vento moderado a fresco a partir do meio da manhã. A visibilidade será boa a moderada.

A ondulação na costa norte será de 3,5 e 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros e para 2,5 a 3,5 na parte S.

Na costa sul, espera-se ondas de quadrante sul de 1 a 1,5 metros.

A Capitania recomenda ainda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.