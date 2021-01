CAB recebe FC Porto às 19 horas

É já daqui a pouco, 19 horas, que o CAB Madeira recebe no seu pavilhão, a visita do FC Porto, em mais um jogo da Liga Placard em basquetebol masculino.

Num encontro que encerra a 12.ª jornada da principal liga portuguesa de basquetebol, os ‘Amigos’ terão pela frente um adversário forte, que luta pelo título de campeão.

Apesar do poderio dos ‘Dragões’ a equipa orientada por João Paulo Silva (Juca), está em motivada, muito devido à grande vitória alcançada na derradeira ronda, diante da Ovarense, e espera, em casa, pode ultrapassar os portistas. Destaque também para a estreia do mais recente reforço dos insulares, o norte-americano Paul Jorgensen que chegou no final de Dezembro, e depois da saída ‘amigável’ do norueguês Mikel Kolstad.

Quanto aos nortenhos chegam à Madeira com uma derrota na última ronda, a primeira no campeonato, e logo diante do Sporting.

Com transmissão em directo na RTP2, o CAB entrará em campo na 10.ª posição com 16 pontos, conquistados em 11 jogos, enquanto o FC Porto está no quarto posto com 19 pontos em 10 encontros já realizados.