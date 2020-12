Enfermeira de um lar recebe primeira vacina nos Açores

A primeira vacina contra a covid-19 nos Açores foi administrada hoje a uma enfermeira no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

O momento estava marcado para as 10:00 locais (11:00 em Lisboa), mas só aconteceu meia hora depois devido às exigências de preparação da vacina contra o vírus da covid-19.

A enfermeira Marina Tavares, de 35 anos, que trabalha há 12 anos na Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca, foi a primeira pessoa a ser vacinada na região.

"Claro que me sinto um bocadinho ansiosa, mas também tenho confiança no trabalho que foi feito para que pudéssemos chegar até aqui e a vacina que temos em mão vai marcar agora uma etapa melhor para 2021", disse a enfermeira à agência Lusa antes da vacinação.

Aquando da vacinação, ouviram-se palmas de todos os presentes no centro de convívio do lar.

Assistiram a este momento o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, o presidente da Câmara de Vila Franca do Campo, Ricardo Rodrigues, e o provedor da Santa Casa daquela vila, Lucindo Couto.

Em declarações à Lusa, o autarca de Vila Franca do Campo destacou que o "verdadeiramente importante" é "iniciar o processo" de vacinação no arquipélago, que deve decorrer o "mais rápido possível".

"Aquilo que eu entendo sobre as vacinas é que nós não devemos pedir para ser os primeiros, devemos aceitar com alegria e satisfação que tenhamos sido escolhidos para ser o primeiro concelho", afirmou Ricardo Rodrigues.

A escolha de Vila Franca do Campo deveu-se à situação epidemiológica no concelho, que regista 93 infetados (dados da última quarta-feira).

Para o presidente da Câmara, a evolução da covid-19 em Vila Franca do Campo "está controlada na medida do possível".

"Aquilo que nos tranquiliza é que temos conhecimento de todas as cadeias epidemiológicas. O grande número de infetados que temos deve-se a transmissões dentro de famílias", assinalou.

A vacinação contra a covid-19 arrancou hoje nos Açores no lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, em São Miguel, e no centro social de idosos de São Francisco Xavier, na ilha Terceira.

Os primeiros a ser vacinados serão os profissionais de saúde e os utentes dos lares de idosos.

Cerca de 9.750 doses da vacina contra a covid-19 chegaram na quarta-feira à noite à ilha Terceira, às 22:30 locais (23:30 em Lisboa), tendo uma parte seguido hoje para a ilha de São Miguel, no voo das 06:50.

Os Açores têm, atualmente, 333 casos positivos ativos de covid-19, sendo 284 em São Miguel, 37 na Terceira, sete no Faial, quatro em São Jorge e um no Pico.

Foram detetados, até hoje, 1.908 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Na região, 22 pessoas infetadas morreram e 1.461 recuperaram.

Portugal contabiliza pelo menos 6.830 mortos associados à covid-19 em 406.051 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).