Condições meteorológicas motivam cancelamento de iniciativa do Hospital dos Pequeninos

As condições meteorológicas adversas levaram ao cancelamento da inauguração do mural da vertente solidária do Hospital dos Pequeninos, que estava programada para hoje. Em breve, será divulgada nova data da iniciativa.

O Hospital dos Pequeninos (HP) é uma actividade dinamizada pela Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEMed-Madeira) inteiramente dedicada às crianças da RAM entre os 3 aos 10 anos, tendo como principal objectivo oferecer-lhes um momento didáctico com vista à desmistificação do medo sentido quando confrontadas pela 'bata branca'.

Recorde-se que a Madeira está sob aviso vermelho devido à chuva forte.