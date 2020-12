Projecto 'Hospital dos Pequeninos' apresentado a 4 de Janeiro

O Hospital dos Pequeninos (HP) é uma actividade dinamizada pela Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEMed-Madeira) inteiramente dedicada às crianças da RAM entre os 3 aos 10 anos, tendo como principal objetivo oferecer-lhes um momento didático com vista à desmistificação do medo sentido quando confrontadas pela “bata branca”.

A apresentação e inauguração deste mesmo mural decorrerá no dia 4 de Janeiro, às 16h20, no Serviço Técnico de Educação Especial – STEE – Quinta do Leme, no Funchal, no âmbito da Vertente Solidária do Hospital dos Pequeninos - Em Casa.

“Nesta edição, decidimos também tornar-nos mais próximos das crianças e adolescentes madeirenses, criando uma Vertente Solidária. Com isto, pretendemos melhorar a vida quotidiana das mesmas que, por vezes, têm acesso limitado à nossa atividade Hospital dos Pequeninos, lê-se numa nota de imprensa.

“Após análise de várias associações, a Comissão Organizadora do HP (COHP) e a Direcção da AJEMed-Madeira elegeram como beneficiária do projeto a Quinta do Leme. Esta instituição da RAM tem como objetivo promover a integração de crianças com limitações físicas e/ou psicológicas na sociedade, contribuindo para um ensino dirigido às suas necessidades. Com os nossos objetivos em mente, estamos a recuperar e pintar um mural na entrada da Quinta do Leme”, acrescenta a mesma nota.