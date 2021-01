Mais 140 alunos e 28 docentes e auxiliares vão para isolamento profilático

A Secretaria Regional de Educação divulgou hoje a lista de estabelecimentos de ensino que estão com constrangimentos devido à Covid-19.

Há mais 140 alunos, de vários concelhos da Região, e 28 docentes e auxiliares que seguem para isolamento profilático. Na lista actualizada esta tarde são também dados a conhecer alguns regressos ao modelo de ensino presencial, após autorização das autoridades de saúde.

Estabelecimentos que iniciam o regime de aulas não presencial

Infantário da Associação do Patronato de São Pedro - Uma auxiliar testou positivo. Na sequência, uma sala (15 crianças), uma educadora e duas auxiliares iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EBS com PE da Calheta - Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (13 alunos) e nove docentes iniciam regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB23 do Estreito de Câmara de Lobos - Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (20 crianças) e nove docentes iniciam regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE Areeiro e Lombada - Dois alunos, que já se encontravam em regime de aulas não presencial, testaram positivo.

EBS da Ribeira Brava - Um aluno, que já se encontrava em regime de aulas não presencial, testou positivo.

EB1/PE Ladeira e Lamaceiros - Um aluno, que já se encontrava em regime de aulas não presencial, testou positivo.

Colégio do Infante D. Henrique - Um aluno, que já se encontrava em regime de aulas não presencial, testou positivo.

Escola Maria Eugénia do Canavial - Devido a contacto direto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (25 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EBS/PE/Creche do Porto Moniz - Devido a contacto direto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (16 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE da Ribeira Brava - Devido a contacto direto de duas crianças com casos positivos, fora do contexto escolar, duas salas (34 crianças) e sete docentes e não docentes iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE da Serra de Água - Devido a contacto direto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (17 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Alguns dos estabelecimentos cujas turmas regressam ao modelo presencial. Ainda que, em alguns deles, haja alunos a testar positivo para a Covid-19.

Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira - Sete alunos e dois colaboradores regressaram esta terça-feira (26 de janeiro) ao regime de aulas presencial.

Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes - Uma turma (16 alunos) regressou esta terça-feira (26 de janeiro) ao regime de aulas presencial.

EB1/PE do Boliqueime - Uma turma (17 alunos) regressa quarta-feira (27 de janeiro) ao regime de aulas presencial.

EB1/PE Eng. Luís Santos Costa - Uma turma (17 alunos) regressa quarta-feira (27 de janeiro) ao regime de aulas presencial.

EB23 do Estreito de Câmara de Lobos - Uma turma (21 alunos) regressa quarta-feira (27 de janeiro) ao regime de aulas presencial.

Escola Sant’Ana – Externato - Duas turmas (28 alunos) regressam quarta-feira (27 de janeiro) ao regime de atividades presencial. Duas crianças, que já se encontravam em isolamento profilático, testaram positivo.

EB1/PE de Água de Pena - Uma turma (19 alunos) regressa quarta-feira (27 de janeiro) ao regime de aulas presencial. Um aluno, que já se encontrava em regime de aulas não presencial, testou positivo.