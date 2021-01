Albuquerque pede respeito pelo Chega

Miguel Albuquerque não admite nem deixa de admitir um eventual cenário de coligação com o Chega.

Confrontado esta tarde com o hipotético cenário em eleições Regionais, o presidente do Governo e do PSD Madeira evitou responder directamente à questão, sem contudo rejeitar a possibilidade colocada.

“Eu não admito nada” foi a resposta imediata. Albuquerque refugiou-se na legalidade do partido de André Ventura para não dizer sim nem não, mas deixar claro que o Chega “tem de ser respeitado” por estar devidamente legalizado pelo Tribunal Constitucional.

A título de comparação, Albuquerque disse ser totalmente “contra o Bloco de Esquerda” mas isso não significa “não vamos ilegalizar o BE. A mesma coisa se passa com o Chega”, atirou.