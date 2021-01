Enchente nas esplanadas da Praia Formosa

As esplanadas junto à praia têm estado corridas na manhã deste domingo, dia em que os portugueses são convocados para eleger o próximo Presidente da República sob fortes medidas de segurança devido ao risco de contágio da covid-19.

O movimento tem sido significativo na Praia Formosa. Muitos madeirenses aproveitaram os raios de sol e o clima convidativo sob uma teperatura de 19 graus celsius, a fazer lembrar a Primavera, para desfrutar de uma manhã próxima do mar.

Perante algumas esplanadas onde já nem havia mesa livre para sentar, alguns aproveitaram para um passeio à beira-mar, na 'promenade'. Outros arriscaram uma ida a banhos.

Um cenário que contrasta com o panorma geral que a reportagem do DIÁRIO tem constatado em inúmeras secções de voto na Região, onde a adesão tem sido até ao momento relativamente fraca, não obstante as filas que se formam para garantir o distanciamento obrigatório.