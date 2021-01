Dois professores e três funcionários infectados na Escola do Estreito

Há dois docentes e três funcionários não docentes da Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Estreito de Câmara de Lobos infectados com Covid-19. Todos eles iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Na Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Covão foram dois alunos a acusar positivo no rastreio ao novo coronavírus. “Uma vez que o último contacto destes discentes com as respectivas turmas foi a 11 de Janeiro, mantêm-se em regime de aulas presencial”, informa a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

Já na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre foi um aluno a testar positivo, “mas o nível de risco baixo determinou a continuidade da respectiva turma no regime de aulas presencial”, indica a SRE.

Quatro alunos, de outras turmas, encontram-se em isolamento profilático devido a contacto directo com casos positivos, fora do contexto escolar.