Festa nos Barreiros mobilizou PSP

Alguns residentes nos Barreiros, no Funchal, dizem estar indignados com o facto de muitas pessoas continuarem a não cumprir com as recomendações do Governo Regional e desvalorizarem a gravidade da pandemia.

Segundo um morador, na noite de sexta para sábado um grupo de jovens fez uma festa num edifício daquela zona, colocando música alta e não deixando ninguém dormir entre as 3 e as 5 da madrugada. A mesma fonte referiu ao DIÁRIO que a Polícia de Segurança Pública foi alertada para esta situação e que se deslocou ao local por duas vezes.

No entanto, “como a festa era no último piso eles conseguiam ver o carro a chegar e acabavam logo com aquilo antes de serem apanhados”, sublinhou, pedindo às pessoas para terem consciência do que se está a passar.