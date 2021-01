Um homem, na casa dos 70 anos, que estava infectado com Covid-19, entrou esta madrugada em paragem cardiorrespiratória, numa habitação na zona do Til, no Funchal, e acabou por falecer.

O alerta foi dado para os Bombeiros Voluntários Madeirenses (equipa Covid) pelas 04 horas e também para o local foi mobilizada a Equipa Médica de Intervenção Rápida - EMIR.

A Polícia de Segurança Pública acompanhou a ocorrência.