Mais 224 alunos de 11 escolas da Madeira seguem para isolamento

224 alunos que frequentam 11 escolas da Região foram hoje colocados em isolamento profiático devido a casos positivos e a contactos com pessoas infectadas, informou a Secretaria Regional de Educação no balanço efectuado nesta segunda-feira, dia em que positivaram 11 alunos e um professor para a Covid-19.

No Colégio do Infante D. Henrique, um aluno, que já se encontrava em isolamento profilático, testou positivo. Devido a contacto directo de duas crianças com infectados, fora do contexto escolar, duas salas (35 crianças) iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Também na EB1/PE da Nazaré, duas salas (30 crianças), três educadoras e quatro ajudantes iniciam isolamento profilático devido a contacto directo de duas crianças com casos positivos, fora do contexto escolar.

Na EB1/PE Prof. Eleutério de Aguiar, uma criança testou positivo. Na sequência, uma sala (11 crianças) inicia isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Devido a contacto directo de dois alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, duas turmas (31 alunos) e um docente iniciam regime de actividades não presencial.

No Infantário 'A Toca dos Traquinas', duas crianças testaram positivo e uma criança manteve contacto directo com caso positivo, fora do contexto escolar. Na sequência, três salas (60 crianças), três educadoras e seis auxiliares iniciam isolamento profiláctico.

Na Creche e Jardim de Infância “O Canto dos Reguilas”, devido a contacto directo de três crianças com casos positivos, fora do contexto escolar, três salas (41 crianças), três educadoras e seis auxiliares iniciam regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Na EB1/PE do Boliqueime, também devido a contacto directo de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (15 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Para além destes confinamentos, a tutela do Governo Regional dá conta de outros sete alunos que testaram positivo, nas EBS Santa Cruz (4 alunos), na EB1/PE da Marinheira (1), na EB23 do Caniço (1), na EB1/PE da Água de Pena (1 aluno, que já se encontrava em isolamento profiláctico). Na EB1/PE Ribeiro de Alforra, um docente, que se encontrava em regime de aulas não presencial, também testou positivo.