Criança do Infantário do Bom Jesus com Covid-19

Uma criança do Infantário do Bom Jesus, no centro do Funchal, está infectada com Covid-19, deu conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE). Este novo caso levou a que duas salas, num total de 18 crianças, duas educadoras e duas auxiliares cumpram isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Há, ainda a reportar o isolamento de uma turma, com 17 alunos, da Escola Básica do 1.º ciclo/PE Eng. Luís Santos Costa, em Machico, devido ao contacto de um dos seus alunos com um caso positivo, fora do contexto escolar. As crianças em quarentena ficam com aulas à distância.