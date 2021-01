3.º Ciclo e Secundário deverá manter-se à distância até ao Carnaval

"O mais provável é o sistema [de Ensino] tal como está se mantenha até as férias do Carnaval" admitiu hoje o presidente do Governo Regional.

O Governo Regional vai ainda hoje anunciar possíveis medidas face ao regresso de muitos estudantes universitários que aproveitam a suspensão das aulas em Portugal continental.

Questionado pelo DIÁRIO à margem da visita à Estação Elevatório dos Socorridos, Miguel Albuquerque remeteu para logo a posição do seu executivo face ao regresso prematura de muitos estudantes do Ensino Superior.

“Hoje, penso que às 5 horas (17h) vai haver uma conferência pelo senhor secretário da Saúde, acompanhado dos seus técnicos, para falarmos sobre essa situação”, alegou.

Sobre a retoma na Região do ensino presencial no 3º Ciclo e Secundário, inicialmente prevista ocorrer já na próxima semana, avisa para um possível adiamento.

“Depende muito da evolução do número de infecções na Madeira. Temos que aguardar o resultado destas medidas”. A decisão dependerá da “avaliação da repercussão das medidas que tomamos na contenção dos surtos e das infecções e em função daquilo que for a constatação e número de infecções, vamos depois tomar decisões” mas admitiu que “o mais provável é que o sistema se mantenha tal como está até às férias do Carnaval”.