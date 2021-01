Dois casos positivos no 'Infante' e 93 alunos em isolamento

Dois dos três alunos do Colégio do Infante que entraram em isolamento na sexta-feira testaram positivo à Covid-19. Trata-se de uma criança do pré-escolar e de um aluno do 2.º ciclo, que estiveram em contacto com uma pessoa infectada fora do contexto escolar.

Esta segunda-feira, o estabelecimento de ensino comunicou igualmente a situação de outros dois alunos de 1.º ciclo que estiveram em contacto com casos positivos, elevando para cinco o número de turmas em isolamento (93 alunos) na instituição.

Numa comunicação interna assinada pelo padre José Cancela, fica esclarecido que "as restantes turmas continuam com o ensino presencial" e foi deixado o alerta "a todos para uma atenção redobrada dos sintomas e a rápida comunicação às autoridades de saúde e colégio".