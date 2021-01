Madeira regista 85 novos casos positivos

Segundo o relatório da Direcção Regional de Saúde (DRS) foram contabilizados na RAM 5.855 casos suspeitos de COVID-19, sendo que com estes 85 novos casos positivos, a RAM passa a contabilizar 4.395 casos confirmados no território regional.

Dos novos casos, 3 são importados (2 provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo e 1 da Roménia) e 82 casos de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos. Investigações epidemiológicas dos casos estão ainda em curso", continua a assegurar. Pela primeira vez em muitos dias, há mais pessoas recuperadas hoje (95) do que os novos infectados, passando a Região a contabilizar 2.460 casos recuperados de COVID-19.

O número de óbitos mantém-se nos 32, depois de mais uma morte registada ontem, o que significa também que há uma morte por covid-19 na Madeira (21 dos quais no Funchal) a cada 2,,65 dias, desde que a 1 de Novembro do ano passado foi reportada a primeira morte.

Em termos de casos activos, são agora 1.903, menos do que ontem (1.913), fruto precisamente desse menor número de novos casos face aos recuperados. Dos casos activos, 109 são importados e 1.794 são de transmissão local.

Também há menos pessoas hospitalizadas mas mais casos graves, com uma diminuição para 78, quando ontem eram 84. Dos hospitalizados, 71 estão em Unidades Polivalentes e 7 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19, o que significa que há mais 3 pessoas em estado considerado grave. Há ainda 35 pessoas que cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Garante ainda a DRS que, no total, estão 194 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Outro facto de realce são as pessoas sob vigilância activa de contactos de casos positivos, totalizando 2.285 pessoas a serem acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo, enquanto que a vigilância de viajantes ascende a um total de 4.595 pessoas, através da aplicação MadeiraSafe.