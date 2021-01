Mais duas mortes na Madeira por Covid-19

A Madeira regista hoje mais duas mortes com Covid-19. As vítimas mortais, duas mulheres de 84 e 85 anos, faleceram nas últimas 24 horas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, indica nota da Secretaria Regional de saúde e protecção Civil.

Ambas estavam internadas na Unidade Polivalente da COVID-19 e tinham comorbilidades associadas.

Às famílias enlutadas o Governo Regional apresenta sentidas condolências.

A Região contabiliza até à data, um total de 34 óbitos associados à COVID-19.