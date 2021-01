Três alunos da escola da 'Lombada e Areeiro' com Covid-19

Três alunos da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Lombada e Areeiro acusaram positivo para a Covid-19 durante o fim-de-semana. Duas crianças que frequentam o edifício da Lombada e uma que integra o edifício do Areeiro, sem relação entre si.

Estes novos casos levaram a que três turmas, num total de 51 alunos, ficassem em isolamento profilático, com aulas à distância.

Neste mesmo estabelecimento de ensino, o contacto directo de dois alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, fez com que outras duas turmas, num total de 37 alunos, um docente, duas educadoras e duas auxiliares fiquem em quarentena, em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.