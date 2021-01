Mais de uma centena de alunos em isolamento profiláctico

A Secretaria Regional de Educação acabou de actualizar a lista de estabelecimentos cujo normal funcionamento está afectado pela Covid-19. Nos dados de hoje, 21 de Janeiro, há também crianças e alunos, docentes e não docentes, que, cumpridos os respectivos isolamentos profilácticos, regressaram esta quinta-feira às actividades lectivas presenciais.

Regressos à actividade lectiva presencial

EB1/PE/Creche do Caniçal - Cumpridos os respetivos isolamentos profiláticos, 135 crianças e alunos, 23 docentes e 16 não docentes regressaram esta quinta-feira às atividades presenciais no estabelecimento de ensino.

EB1/PE/Creche de Água de Pena - Cumprido o isolamento profilático, referenciado a 6 de janeiro, uma turma (15 alunos) e um docente regressaram terça-feira (19 de janeiro) ao regime de aulas presencial.

EB23 do Caniçal - Cumprido o isolamento profilático, referenciado a 7 de janeiro, uma turma (18 alunos) regressou quarta-feira (20 de janeiro) ao regime de aulas presencial.

EB1/PE/Creche da Ponta do Sol - O aluno referenciado a 13 de janeiro testou negativo. A sala (11 alunos), uma educadora e duas auxiliares regressaram segunda-feira (18 de janeiro) às atividades presenciais no estabelecimento de ensino.

Infantário do Bom Jesus - Cumprido o isolamento profilático, duas salas (18 crianças) regressaram ao regime de aulas presencial.

Novos confinamentos

EB1/PE da Cruz de Carvalho - Devido a contacto direto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (18 alunos) e um docente iniciam regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

ES de Jaime Moniz - Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (22 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE do Boliqueime - Devido a contacto direto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (17 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Escola Profissional Atlântico - Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (20 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE de Água de Pena - Devido a contacto direto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (12 alunos) inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE Rancho e Caldeira - Dois alunos testaram positivo. Na sequência, uma turma (16 alunos) inicia isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE Ladeira e Lamaceiros - Um docente testou positivo. Uma turma (24 alunos) e cinco colaboradores iniciam regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Semi-internato de Santa Clara - Devido a contacto direto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (13 crianças), uma educadora e duas ajudantes iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.