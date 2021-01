‘Aquecimento’ geral não chegou a Porto Santo

Depois de três semanas (demasiado) frias, com temperaturas do ar abaixo dos valores normais para o mês de Janeiro na Região, o final da última semana confirmou, finalmente, a previsão de aumento das temperaturas.

Tanto assim foi que já na sexta-feira, dia 22, a estação meteorológica Funchal/Lido, registou a temperatura máxima mais alta deste ano 2021, com o extremo a chegar aos 25,1 graus centígrados (ºC).

Registe-se também que na semana passada – entre os dias 18 a 24 de Janeiro – só na Bica da Cana a temperatura chegou a descer a valores negativos (-0,7ºC), no início da semana. No final da semana, já sob a influência do aumento geral das temperaturas do ar, esta mesma estação chegou a proporcionar amenos 17,0ºC de temperatura máxima.

Em relação às temperaturas mínimas, o sentido ‘aquecimento’ nos últimos dias da última semana fez com que as temperaturas mínimas mais altas tenham atingido os 14,9ºC, valor registado por quatro vezes em três estações da rede do IPMA na Madeira: Funchal/Lido nos dias 18 e 19, Ponta do Sol/Lugar de Baixo, dia 18, e Porto Moniz, dia 18.

No rescaldo deste aumento generalizado das temperaturas, sobressai também o Porto Santo, mas pelo facto de ter registado (até hoje) temperaturas do ar sempre abaixo dos 20 graus.