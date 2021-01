Aberto concurso público para repavimentação de estradas e de passeios no Porto Santo

Foi publicado, ontem, dia 21 de Janeiro, em Diário da República, o anúncio do concurso público referente à empreitada de obras públicas de repavimentação de estradas e de passeios do concelho do Porto Santo.

"O contrato tem por objeto a execução de trabalhos de reparação e beneficiação de diversas acessibilidades da ilha do Porto Santo, e inclui, entre outros, o corte de pavimentos, a abertura ou regularização dos fundos de caixas, execução de camadas de tout-venant, guias, lancis, muros, pontões e valetas, e o fornecimento e aplicação de trief e de tapete betuminoso, visando a melhoria das condições de trânsito, de mobilidade e de segurança da população do Porto Santo", explica a autarquia em nota de imprensa.

O valor do preço base do procedimento é de 674.085,09 euros.

Recorde-se que esta despesa estava prevista no Orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2021, que foi aprovado na Assembleia Municipal a 15 de Dezembro último.

Com efeito prevê uma verba de 5,5 milhões de euros (5.486.149,50 euros), que inclui a verba do financiamento visada pelo Tribunal de Contas, para a repavimentação das estradas municipais. Um aumento de 14,97% em comparação com Orçamento inicial de 2020.

O anúncio de procedimento n.º 679/2021, pode ser consultado em:

ou