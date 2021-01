Santa Cruz já entregou 72 cabazes alimentares a famílias com doentes Covid

O município de Santa Cruz já apoiou 72 famílias que se encontram em confinamento ou em recuperação da Covid-19, através do programa de acompanhamento de famílias que a Câmara Municipal accionou, e que registou cerca de 100 contactos.

A autarquia tem efectuado um acompanhamento próximo e permanente dos Agregados Familiares que se encontram em isolamento e/ou recuperação no seu contexto familiar. Cientes das dificuldades e receios que as famílias em isolamento tentam ultrapassar, o Município disponibiliza, dentro das suas possibilidades, ajuda alimentar através de cabazes alimentares e da recolha de medicamentos quando necessário, bem como a respectiva entrega ao domicílio.

As 72 famílias que solicitaram o apoio do Cabaz Alimentar fizeram-no por variados motivos. Umas são famílias isoladas e vulneráveis, outras têm vários membros do mesmo agregado familiar em confinamento e/ou isolamento profilático. Parcos recursos financeiros; alargado período de isolamento – elementos a positivar em datas distintas e receio da comunidade envolvente em colaborar devido ao perigo de contágio são outras das razões para o pedido de apoio.

De salientar, que nenhum dos Agregados Familiares solicitou apoio no âmbito da recolha e entrega de Medicação ao domicílio, considerando revelador dos serviços de excelência que as farmácias locais disponibilizam aos seus utentes.

A Autarquia recorda que o programa de ajuda continua em curso, aguardando novas listagens e/ou contactos dos agregados familiares à posteriori da publicação efectuada pelo Município e lembra que esta ajuda pode ser solicitada através dos números 910235295/910235426.