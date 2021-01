Binter altera horário dos voos para o Porto Santo e deixa população descontente

Já não é primeira vez que o faz e volta a fazer. A Binter 'atrasou' o último voo da Madeira para o Porto Santo, voltando a mudar os horários das viagens inter-ilhas.

Esta quarta-feira, o último voo já se realizou com partida às 17 horas desde a pista Santa Catarina, regressando cerca de uma hora mais tarde ao Aeroporto da Madeira.

Os porto-santenses consideram que este novo horário "não é nada aceitável" e a revolta com esta situação prende-se sobretudo devido às "muitas consultas" agendadas no Funchal para o período da tarde. Vai daí que o intervalo de tempo entre as unidades hospitalares e Santa Cruz fica "muito apertado".

Escutado pelo DIÁRIO, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo assume que "já sabia" desta alteração e garante que "sempre lutou" para que o último voo se realizasse mais tarde, mais concretamente às 19 horas.

Este horário vai prejudicar claramente a população local. Já enviámos variadíssimos e-mails para a administração da Binter a manifestar o nosso descontentamento e da população em geral. Idalino Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

De referir que este horário vai permanecer, pelo menos, até final de Março.