Chuva passageira antecede o regresso das temperaturas amenas

Entre amanhã e quarta-feira a chuva estará de regresso mas desta feita será passageira e acompanhada de algum vento, sobretudo nas regiões montanhosas. Depois e pelo menos até ao próximo fim-de-semana, regressam as temperaturas amenas, com máximas que no Funchal deverão chegar aos 22 graus centígrados.

Antes da subida da temperatura estimada o estado do tempo na Madeira é influenciado pela “aproximação e passagem de superfície frontal fria”, entre o fim da tarde de amanhã e final da manhã de quarta-feira.

“Prevê-se em geral períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros entre o fim da tarde de terça-feira e o dia de quarta-feira, ao fim da manhã, podendo ser pontualmente moderados nas regiões montanhosas durante a madrugada de quarta-feira”, descreve Victor Prior, o delegado regional do IPMA na Madeira.

Quanto ao vento, embora e no geral para esta semana seja fraco a moderado (10 a 35 km/h), faz notar que juntamente com o episódio de precipitação passageira previsto, o vento “nas regiões montanhosas será pontualmente moderado a forte (30 a 50 km/h), com rajadas da ordem de 75 km/h, durante a tarde de terça-feira e madrugada de quarta-feira”.

Significativo na previsão meteorológica para esta semana é o aumento das temperaturas do ar, que deixarão de registar valores mínimos negativos nos pontos altos da ilha da Madeira, enquanto as máximas vão ultrapassar os 20 graus na orla costeira.

“Prevê-se uma subida gradual das temperaturas mínimas e máximas da ordem dos 3 a 4 graus centígrados. No Funchal, a partir de quarta-feira e até ao fim-de-semana, a temperatura mínima será da ordem de 15 a 16ºC e a máxima da ordem de 20 a 22ºC”, revela o meteorologista.

Em relação ao estado do mar, nada de significativa a registar, já que “na ilha da Madeira e do Porto Santo, a altura significativa das ondas deverá variar entre 1,0 m e 3,0 m”, conclui.