Saiba quais os números que marcam esta quinta-feira, 21 de Janeiro

4.832

Na Madeira foram aplicadas até hoje um total de 4.832 vacinas contra a covid-19, tendo começado a segunda fase da vacinação nos primeiros 85 profissionais de saúde nos quais foi administrada, informou o Governo Regional.



1 milhão

O executivo da Câmara Municipal do Funchal aprovou hoje, por unanimidade, um conjunto de medidas de apoio à economia local, anunciou o presidente Miguel Silva Gouveia na sequência da camarária reunião semanal. Estes apoios rondam 1 milhão de euros.



154

Foram hoje realizados 154 testes rápidos de antigénio no concelho de Câmara de Lobos, ao funcionários da Câmara Municipal.



1.100

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai acompanhar esta sexta-feira, a partir das 11 horas, na Praia Formosa, a fase final de instalação do novo cabo submarino de telecomunicações, com 1.100 quilómtetros, que vai ligar a Madeira ao continente português, em Sines, um investimento da Região de 15,1 milhões de euros.



7 mil

A autarquia de Câmara de Lobos adquiriu 21 portáteis e 5 routers de acesso à Internet para ceder a título de empréstimo aos alunos do 3.º Ciclo e ensino Secundário das escolas do concelho, num investimento a rondar os 7 mil euros.