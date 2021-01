Saiba quais os números que marcam a Madeira nesta terça-feira

5

Começou hoje o julgamento da sociedade anónima desportiva do Marítimo e de cinco dirigentes, acusados dos crimes de fraude fiscal qualificada e fraude contra a Segurança Social. Carlos Pereira, Rui Nóbrega Gonçalves, Ivo Martins, Rui Sá e Jacinto Vasconcelos são acusados no julgamento do ano na Madeira decorre no Juízo Central Criminal do Funchal, com Teresa de Sousa a presidir ao colectivo de juízes.

10

Teve início, na manhã desta terça-feira, a vacinação dos primeiros bombeiros da Região contra a Covid-19. Pelo menos 10 elementos de cada corporação deverão ser vacinados nesta fase. Recorde-se que desde Junho que não era feito qualquer rastreio a estes profissionais que têm estado na linha da frente da Covid-19.

15

O Governo Regional propôs hoje a criação de 15 novos Monumentos Naturais, entre os quais a praia do Porto Santo, as Ilhas Selvagens e o Maciço Montanhoso Central. "O património natural da Região é indiscutivelmente vasto e valioso, tanto a nível da biodiversidade, como a nível da geodiversidade, de relevante valor científico, cultural, económico, turístico, didático, que importa preservar e promover", disse a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, numa intervenção na Assembleia Legislativa da Madeira, durante a discussão da proposta. Segundo Susana Prada, a proposta mereceu pareceres positivos da "comunidade científica e dos municípios da Região".

31

Hoje ocorreram mais dois óbitos devido à COVID-19. O primeiro foi um homem, com 42 anos que faleceu esta manhã, na sua residência, em Gaula. Trata-se da quarta morte associada à COVID-19 que acontece no domicílio. Ao final da tarde foi um outro homem, desta vez com 91 anos, que estava internado na Unidade Polivalente no Hospital Dr. Nélio Mendonça. São assim já 31 os óbitos associados ao novo coronavírus na Madeira.

3000

A Câmara Municipal do Funchal vai avançar, este ano, com a reabertura do Prémio Literário Cidade do Funchal – Edmundo de Bettencourt, reativando um galardão que pretende promover a produção de textos literários originais em língua portuguesa, e servir de homenagem à grande figura do mundo das letras que foi o funchalense Edmundo de Bettencourt. O regulamento encontra-se em consulta pública até ao próximo dia 22 de Fevereiro. A actual proposta de regulamento do Prémio Edmundo Bettencourt prevê definir o valor do prémio em 3 mil euros e actualizar os critérios de avaliação e divulgação das obras vencedoras.