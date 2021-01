Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O Governo vai decidir hoje, em Conselho de Ministros, o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino, do Básico ao Superior, com efeitos a partir de sexta-feira, disse à agência fonte do executivo.

"A informação que o Governo recebeu na quarta-feira, após reunião com epidemiologistas, foi considerada muito relevante e determinante para a decisão, tendo em conta o crescimento da variante britânica do novo coronavírus em Portugal", salientou a mesma fonte.

Com esta medida, o objetivo principal do Governo, "é isolar todo o sistema escolar", já que, "não havendo aulas, evita-se que as pessoas sejam forçadas a sair de casa".

Os pormenores das medidas de agravamento do confinamento geral serão comunicados hoje no final da reunião do Conselho de Ministros.

Na quarta-feira à noite, numa mensagem que publicou nas redes sociais, o primeiro-ministro tinha referido que o Governo iria analisar as informações sobre a "alarmante progressão" da epidemia em Portugal, designadamente o crescimento da variante britânica do novo coronavírus, e "decidirá em conformidade" para "salvar vidas".

"Reuniremos o Conselho de Ministros, analisaremos todas estas informações e decidiremos em conformidade, com a certeza de que a nossa prioridade é salvar vidas e controlar a pandemia" escreveu António Costa.

A ministra da Saúde, em entrevista à RTP na noite de quarta-feira, confirmou o possível fecho das escolas no Conselho de Ministros de hoje e admitiu também a possibilidade de se atingirem as 20 mil mortes por covid-19 em março: "Se continuarmos a somar o número de óbitos diários que temos e o ultrapassarmos é bem possível que esse número (20 mil mortos) seja atingido".

De acordo com dados da Direção Geral da Saúde (DGS), Portugal registou quarta-feira 219 mortes relacionadas com a covid-19 e 14.647 novos casos de infeção, os valores mais elevados desde o início da epidemia, e próximos das metas que os especialistas apontavam para umas semanas mais tarde.

Falando a partir de Bruxelas, quarta-feira à noite, o primeiro-ministro, António Costa, admitiu que era fundamental para essa eventual decisão de encerramento de escolas os resultados dos estudos do Instituto Ricardo Jorge sobre o grau de prevalência da nova estirpe, que acelera o ritmo de transmissão.

"Se a prevalência dessa estirpe for relevante", aí, porventura, terão de ser tomadas "medidas perante uma nova realidade", numa lógica que garante ser a mesma "desde o início: O Governo nunca hesitará em tomar a qualquer momento qualquer medida que seja necessária para travar a pandemia". O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) apelou quarta-feira à noite ao "cumprimento escrupuloso" das medidas de confinamento confirmando que se verifica a prevalência da variante inglesa em Portugal, estimada em cerca de 13%.

O INSA, através do Núcleo de Bioinformática do seu Departamento de Doenças Infecciosas estimou que desde o início de dezembro tenham sido registados a circular em Portugal cerca de 30 mil casos com a variante recentemente identificada no Reino Unido (VUI-202012/01).

"Tendo em conta os dados da semana 02/2021 (11-17 janeiro), na qual foram confirmados laboratorialmente cerca de 10 mil casos diários, a prevalência estimada da nova variante foi de cerca de 13%", referiu o INSA em comunicado

Dados acumulados, até à data, mostram que não existe diferença na distribuição etária dos casos covid-19 com e sem a variante do Reino Unido. Para ambos os grupos, as faixas etárias mais atingidas são dos 20 aos 50 anos".

De acordo com dados analisados até 20 de janeiro, observa-se um crescimento da frequência relativa da variante do Reino Unido a uma taxa de 70% por semana, pelo que as estimativas apontam para que, daqui a três semanas, esta variante possa representar cerca de 60% de todos os casos covid-19 em Portugal.

O Presidente da República, falando após uma entrevista ao Porto Canal, considerou que o encerramento das escolas seria uma boa solução.

Desde o início da pandemia, morreram 9.465 pessoas dos 581.605 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 18.ª Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemã, a decorrer 'online', na plataforma de 'streaming' Filmin, abre com o filme "Berlin Alexanderplatz", do realizador Burhan Qurbani, protagonizado pelo ator luso-guineense Welket Bungué.

A programação do festival, que estaria repartida entre a Filmin e o Cinema São Jorge, em Lisboa, é agora exibida integralmente nesta plataforma de 'Video on Demand', mantendo os mesmos dias de exibição, face às novas medidas de confinamento de resposta à epidemia da covid-19.

Além do filme "Berlin Alexanderplatz", que teve estreia mundial em 2020 no festival de Berlim, e deu o prémio de melhor ator a Welket Bungué, em Estocolmo, pelo desempenho de um refugiado que chega à Europa depois de um violento naufrágio, a mostra conta com filmes como "Golpe de Sorte", de Peter Payer, e "Exílio", de Visar Morina.

O programa estender-se-á até ao dia 27, com uma seleção de longas-metragens provenientes da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo, grande parte das quais exibidas em festivais internacionais.

DESPORTO

O Vitória de Guimarães procura aproximar-se dos lugar de qualificação para as competições europeias, na receção ao Nacional, em jogo em atraso da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O encontro entre vimaranenses e insulares esteve inicialmente marcado para 03 de janeiro, mas, devido a um surto de covid-19 no clube nortenho, acabou de ser adiado, com acordo do Nacional e da Liga de clubes.

O Vitória de Guimarães ocupa a sexta posição, com 20 pontos, a cinco do Paços de Ferreira (quinto classificado) e a sete do Sporting de Braga (quarto), enquanto o Nacional ocupa o 14.º lugar, com 13 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.

O início do encontro está marcado para as 20:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

ECONOMIA

O Banco Central Europeu (BCE) reúne-se hoje sem que sejam esperadas novas medidas, depois do reforço significativo dos estímulos decidido em dezembro para apoiar uma economia fragilizada pela pandemia de covid-19.

Em dezembro, o BCE anunciou um reforço do programa de compra de ativos de emergência (PEPP), que foi lançado para limitar o impacto da crise causada pela pandemia, prolongando também a sua duração.

A instituição liderada por Christine Lagarde decidiu também lançar novas séries de empréstimos aos bancos em condições muito favoráveis e manteve as taxas de juro em mínimos históricos.

Este conjunto de medidas deverá ser confirmado na reunião de política monetária de hoje, quando permanece a incerteza na zona euro devido à crise sanitária.

INTERNACIONAL

Os líderes dos Estados-membros da União Europeia (UE) reúnem-se hoje para discutir uma resposta coordenada à pandemia de covid-19, numa altura em que os casos estão a aumentar em toda a Europa e a vacinação acaba de arrancar.

A cimeira, com início às 18:00 (17:00 em Lisboa), terá lugar em formato virtual e servirá para os líderes dos 27 discutirem, entre outros, uma "abordagem comum" aos certificados de vacinação e a aceleração da campanha de vacinação nos Estados-membros.

Os chefes de Estado e de Governo irão, nomeadamente, procurar definir o tipo de uso que poderá ser dado aos certificados de vacinação, numa altura em que alguns países -- como Portugal e a Grécia -- pedem que os indivíduos vacinados possam viajar livremente dentro da UE.

O processo de vacinação será também um dos temas em cima da mesa na cimeira de hoje, após a Comissão Europeia ter pedido aos Estados-membros, na terça-feira, que vacinem 70% da população adulta até ao verão.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, reúne-se hoje com os ministros da Defesa e do Interior de Moçambique, no final da sua visita de três dias a Maputo, na qualidade de representante da União Europeia (UE).

Além do encontro conjunto com os ministros Jaime Neto e Amade Miquidade, Santos Silva vai reunir-se com membros de organizações da sociedade civil e representantes de países parceiros.

A deslocação do chefe da diplomacia portuguesa surge na sequência do pedido de reforço da cooperação que Moçambique dirigiu à UE em setembro de 2020, relativo à situação de segurança em Cabo Delgado, e ao qual Bruxelas deu resposta positiva.

No seu encontro com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi tomou "boa nota" da disponibilidade da EU para apoiar Moçambique a enfrentar os problemas de segurança em Cabo Delgado, norte do país, província há três anos a braços com uma insurgência armada.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá reunir-se com urgência hoje para discutir a situação em Darfur, Sudão, após vários dias de confrontos interétnicos mortíferos.

A reunião, que se realizará à porta fechada, foi solicitada por três membros não permanentes do conselho, Noruega, Irlanda e Estónia, bem como por três membros permanentes, o Reino Unido, os Estados Unidos da América e a França, disseram as mesmas fontes.

"É um pedido europeu" que tem o apoio dos Estados Unidos, explicou um diplomata.

Em três dias de confrontos interétnicos, mais de 200 pessoas morreram e dezenas de milhares ficaram deslocadas, apenas duas semanas depois de ter terminado a missão de paz conjunta das Nações Unidas e da União Africana (Unamid), presente no país durante 13 anos até 31 de dezembro último.

PAÍS

O Tribunal de Foz Côa, no distrito da Guarda, agendou para hoje a leitura da sentença relativa aos dois homens de 37 anos acusados de vandalizar uma gravura no Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC).

No início do julgamento, em 20 setembro de 2020, os dois homens confessaram a prática do crime perante o tribunal de Vila Nova de Foz Coa, mas disseram que não tiveram "a perceção" que, na rocha onde fizeram o desenho e inscrição 'BIK', houvesse alguma gravura rupestre.

"O ato foi uma coisa de segundos e só nos apercebemos da dimensão do caso pela comunicação social e pelas redes sociais, alguns dias depois", afirmou um dos arguidos perante o tribunal.

O Ministério Público (MP) imputou aos dois arguidos o crime de "prática de dano qualificado, punível com pena de prisão de dois a oito anos", e pediu ainda uma indemnização cível, em representação do Estado, reclamando o pagamento de valores de reparação das rochas e perda de receitas que ascendem a 125 mil euros.

O Secretário Regional da Saúde dos Açores, Clélio Meneses, vai anunciar hoje novas medidas de contenção da pandemia de covid-19 no arquipélago.

A decisão surge depois de o Governo Regional ter iniciado uma testagem em massa nas freguesias de Rabo de Peixe e de Ponta Garça, na ilha de São Miguel, onde foi decretada também cerca sanitária.

A situação epidemiológica de Rabo de Peixe exige maior atenção do que a de Ponta Garça e que serão tomadas novas medidas para controlar a pandemia de covid-19, fez saber o executivo açoriano.

Nas últimas 24 horas, e na sequência dos testes às freguesias, foram detetados mais 52 casos de infeção por covid-19 em Rabo de Peixe e sete em Ponta Garça.

Os Açores têm atualmente 757 casos ativos de covid-19, sendo 731 em São Miguel, 20 na Terceira, um no Faial, um no Pico e quatro nas Flores.