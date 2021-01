La Vie Funchal lança novo sistema 'drive-in' gratuito

Mudam-se os tempos, mudam-se os hábitos de consumo. Para fazer face ao contexto de pandemia em que vivemos. O centro comercial La Vie Funchal lançou, no início deste ano de 2021, um sistema 'drive-in' gratuito, em que os clientes podem fazer as suas compras confortavelmente e em segurança sem sair do carro.

"O serviço 'La Vie Drive' é uma iniciativa adaptada à nova realidade e surge para agilizar o processo de compra, garantindo uma solução acessível, sustentável e conveniente".

Como funciona?

Este conceito permite aos clientes do La Vie Funchal fazerem compras e efectuar o pagamento através dos meios disponibilizados pelas lojas aderentes e depois agendar uma data e hora de recolha no 'drive-in'.

Mais concretamente, pode recolher o produto no parque de estacionamento, no piso-1, num local especificamente sinalizado.

Desloque-se ao centro comercial na hora e data combinada e informe a loja.

Pode consultar as lojas aderentes no site do La Vie Funchal:

O La Vie não é o único centro comercial a optar por esta solução. Na semana passada, o Madeira Shopping anunciava também a disponibilização de um serviço 'drive-in' gratuito aos seus clientes.

A administração do La Vie Funchal salienta ainda que "garante ainda o cumprimento de todas as regras da DGS no que diz respeito ao combate à pandemia causada pelo vírus covid-19, nomeadamente o uso obrigatório de máscara, a capacidade máxima admissível no interior do Centro Comercial garantida através de um sistema de contagem de pessoas, distanciamento físico, corredores de circulação, higienização regular e rigorosa em todos os espaços, disponibilização de álcool gel a todos os visitantes".