Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 21 de Janeiro

O grupo parlamentar do Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa, pelas 11 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Miguel Iglésias.

O grupo parlamentar do PSD realiza, às 11h15 horas, uma conferência de imprensa, junto à UCAD - Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências.

A Reunião de Câmara desta semana, no Funchal, irá realizar-se por videoconferência. O executivo municipal estará disponível para prestar declarações por telefone ou videoconferência, bem como presencialmente para os meios que o solicitarem, a partir das 13 horas.

A ACIF-CCIM promove, via ZOOM, duas sessão públicas para apresentação de acções de formação consultoria, no âmbito do programa 'PME2020'. A primeira será sobre a 'Transformação Digital - Gestão e Cooperação em projetos de Sistemas de Gestão', às 15 horas. A segunda será sobre a 'Privacidade e Cibersegurança nas PME's', às 16 horas.

O Guimarães defronta o Nacional, pelas 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques.