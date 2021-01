Mais uma morte covid na Madeira e julgamento do Marítimo marcam actualidade

Esta terça-feira, o DIÁRIO fez as contas e concluiu que cinco concelhos da Madeira vêem agravada a sua situação pandémica. Esta é uma das notícias que marcam esta manhã de 19 de Janeiro.

Entretanto, infelizmente morreu mais uma pessoa por covid-19 na Madeira. Trata-se de um homem de 42 anos, com comorbilidades associadas, que faleceu em casa. A Região contabiliza até à data, um total de 30 óbitos associados ao novo coronavírus.

Outro dos assuntos em foco é que os bombeiros da Madeira já começaram a ser vacinados contra a Covid-19. Nesta fase serão vacinados 10 elementos de cada corporação.

Noutro âmbito noticioso saiba que já começou o julgamento do Marítimo no Funchal, mas que os arguidos Carlos Pereira, Rui Nóbrega Gonçalves, Ivo Martins, Rui Sá e Jacinto Vasconcelos acusados de crimes de fraude fiscal e fraude contra a Segurança Social optaram por não falar no arranque do julgamento do ano na Madeira que decorre no Juízo Central Criminal do Funchal.

Também está em foco a reacção à manchete desta terça-feira que revela que os nascimentos na Madeira estão em quebra. Uma vez que a natalidade está em queda, Rubina Leal fala da necessidade de conciliar a vida familiar com o emprego, mais do que de reforçar abonos e subsídios. Esta deputada do Partido Social-Democrata na Assembleia Legislativa da Madeira é autora de um projecto de resolução apresentado há cerca de quatro anos onde levantou precisamente a questão da diminuição da natalidade e frisou a necessidade de centrar as políticas públicas no estímulo à natalidade e na protecção das famílias e da velhice.

Em termos nacionais e voltando à covid-109, saiba que uma sucessão de polémicas entre os quatro semifinalistas da Taça da Liga de futebol, motivada por casos positivos de covid-19 e, mais especificamente, pelos "falsos positivos" no Sporting, ameaça a 'final four' da competição, que arranca hoje em Leiria.

Já hoje, o Benfica, que joga na quarta-feira com os minhotos o acesso à final, anunciou ter detectado 17 novos casos positivos entre plantel, equipa técnica e outro 'staff', nos testes realizados desde sábado.

