O final de tarde desta quinta-feira fica marcado pelo congestionamento do trânsito, na via rápida, no Funchal.

As imagens das câmaras de video-vigilância da ViaLitoral permitem perceber que a circulação no sentido Câmara de Lobos - Santa Cruz decorre de forma lenta, principalmente junto aos acessos à via rápida.

As zonas mais problemáticas são em São Martinho e também em Santo António.