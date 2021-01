Cinco números que marcam esta terça-feira

1.000

O restaurante MadCuba foi o grande vencedor da nona edição do Concurso de Decoração de Vitrines e/ou Fachadas dos estabelecimentos comerciais da cidade do Funchal durante as festividades de Natal de 2020. O ‘campeão’ recebeu um prémio no valor de 1.000 euros.

254

Um estudo do idealista mostra quais os imóveis mais procurados em plena pandemia. O Funchal surge na lista como a cidade do país onde os compradores e preferem as moradias com maior área (254 m2).

9

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), celebra hoje, 9 anos de existência.

7

A Presidência do Governo Regional publicou, esta tarde, no Jornal Oficial (JORAM), a resolução que determina as sete medidas de confinamento que entram em vigor a partir da próxima madrugada e que terão de ser cumpridas até ao final deste mês.

3

O Sporting confirma os três casos de covid-19 na comitiva que esteve na Região, para defrontar o Nacional e o Marítimo. Paulinho, técnico de equipamentos, Gonçalo Álvaro, preparador físico, e Carlos Fernandes, adjunto de Rúben Amorim, os três elementos da equipa que estão infectados com o novo coronavírus.