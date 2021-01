Infantário de Santa Clara com uma sala em isolamento profilático

Uma turma do Infantário Semi-Internato de Santa Clara, uma educadora de infância e duas auxiliares cumprem isolamento profilático devido ao contacto de uma das suas crianças com um familiar directo infectado com Covid-19.

Esta medida foi implementada pela direcção deste estabelecimento de ensino em articulação com as autoridades de saúde.

Na informação enviada aos pais, o infantário deixa um apelo para que estes se mantenham atentos ao surgimento de alguma sintomatologia associada à Covid-19, nomeadamente febre, tosse ou dificuldade respiratória. “Perante algum destes sintomas, devem, de imediato, informar a escola”.

A Irmã Delina de Castro, responsável pela instituição, que está a cargo das Franciscanas Missionárias de Maria, garantiu ao DIÁRIO que desde o início da pandemia estão ser tomadas todas as medidas para evitar a propagação da Covid-19 e que estão em diálogo permanente com as autoridades de educação e de saúde.

Neste caso, em concreto, a turma contou nos últimos dias com apenas três crianças. “Depois do período de férias, e com as novas medidas implementadas pelo Governo, muitos pais optaram por ficar com as crianças em casa”, referiu.