Empresários organizam concentração em frente à Quinta Vigia

Diversos empresários vão se concentrar, na próxima segunda-feira, pelas 16 horas, em frente à Quinta Vigia. Em causa estão as medidas restritivas implementadas pelo Governo Regional, que não garantem "futuro para a Região". A organização do protesto está a cargo do núcleo regional da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME).

"A CPPME, considera ter a obrigação e o dever de alertar a opinião pública para a realidade que atinge milhares de micro, pequenos e médios empresários, seus trabalhadores e famílias", sublinha o líder regional da CPPME, Ricardo Azevedo, que manifesta o seu apoio à indignação dos empresários e apela à participação na concentração em frente à residência oficial do Governo Regional da Madeira, "com o objectivo de exigir a concretização das medidas anunciadas e reclamar a aprovação das propostas apresentadas pelos micro, pequenos e médios empresários".