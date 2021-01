Madeira Shopping adapta horário de funcionamento às novas restrições

Seguindo as mais recentes medidas do Governo Regional da Madeira, o MadeiraShopping ajustou o seu horário de funcionamento até dia 31 de Janeiro.

Assim, de segunda a sexta-feira o centro comercial passará a funcionar das 8 às 18 horas e aos sábados, domingos e feriados das 8 às 17 horas.

"Esta medida tem caráter excepcional e decorre do actual contexto em que se encontra a Região", refere administração numa nota remetida esta quinta-feira (14 de Janeiro) à imprensa.

Durante este período, as lojas do MadeiraShopping podem, opcionalmente, abrir entre as 8 e as 10 horas e os restaurantes poderão, de segunda a sexta-feira, permanecer abertos após as 18 e até às 22 horas, excepcionalmente e unicamente para o serviço de entrega ao domicílio.

Consulte a informação completa sobre os horários das lojas no site do centro:

MadeiraShopping - MadeiraShopping Bem-vindo ao MadeiraShopping O maior centro comercial da Ilha da Madeira, com características únicas e uma oferta comercial e de lazer completa e diversificada. Com mais de 100 lojas, que ocupam uma área de aproximadamente 26,600m2, o principal acesso ao Centro é pelo piso 2, no Village, onde se localizam as lojas de serviços: Correios, […]

Perante esta nova realidade, o MadeiraShopping passa a disponibilizar aos seus visitantes um serviço gratuito de 'drive-In, além de um sistema on-line de reservas de visita às lojas.

"Estes serviços têm como objetivo proporcionar uma experiência de compra que satisfaça as necessidades dos clientes e dinamize a atividade dos lojistas, nas melhores condições de conforto e segurança para todos".

No site do MadeiraShopping é, ainda, possível consultar a lotação do Centro e do parque de estacionamento "para que o visitante possa planear a sua visita e evitar períodos de maior afluência".

O centro observa igualmente a implementação de outras medidas de controlo à covid-19, como sejam: o controlo do rácio de pessoas e viaturas, instalação de dispensadores de gel desinfectante, reforço dos procedimentos de limpeza e desinfecção de todos os espaços, sinalética de fluxo de circulação, promovendo a circulação pela direita e o distanciamento social.

Serviço de 'drive-In'

O serviço drive-In oferece aos visitantes a possibilidade de recolherem as suas compras de forma cómoda e segura, sem sair do carro, depois de terem feito a sua encomenda on-line ou por telefone directamente para a loja.

Para o efeito, foi criado um local identificado, no parque de estacionamento do centro, onde os clientes podem fazer o levantamento das suas compras. "Este canal alternativo de vendas permite reduzir o tráfego no interior do Centro e em loja", salienta a administração.

Sistema on-line de reservas de visita às lojas

O sistema on-line de reservas de visita às Lojas, disponível em madeirashopping.pt/lojas-agendamento-online/, permite fazer o agendamento de uma visita às lojas aderentes.

Através deste sistema de reservas no website do centro, os clientes podem agendar previamente a sua visita às lojas aderentes a este serviço, "possibilitando a garantia de conseguir entrar em determinada loja sem estar em fila".