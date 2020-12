Casa de Saúde São João de Deus confirma caso positivo

A Casa de Saúde São João de Deus, Funchal, confirma a existência de um caso positivo com Covid-19 naquela instituição.

Trata-se de uma utente da Unidade de Cuidados Continuados Gerais Integrados, internada na unidade de cuidados continuados desde 20 de Setembro, informa João Lemos, director da Casa de Saúde.

Na sequência deste caso, a instituição sublinha que "tem implementado o plano de contingência, regularmente atualizado, em conformidade com as indicações das autoridades de saúde. Por conseguinte, os utentes da unidade estão em isolamento profilático, de acordo com o plano".

·Acrescenta que os 26 utentes e os 20 colaboradoresda unidade estão assintomáticos e está a ser realizada a respectiva testagem.

João Lemos refere também aue a família da utente que testou positivo já foi contactada e devidamente informada da situação e das medidas implementadas. Do mesmo modo, foram informados os familiares dos restantes utentes dessa mesma unidade.

·Na sequência deste caso positivo, "foi suspenso o plano de visitas que estavam a acontecer com separação física (barreira de acrílico)".