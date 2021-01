Parlamento madeirense adia concerto dos Mano a Mano com Rita Redshoes

A Assembleia Legislativa da Madeira acaba de anunciar que adiou o concerto previsto para o dia 23 de Janeiro com os 'Mano a Mano & Rita Redshoes'.

"O adiamento do espectáculo, inserido no projecto Parlamento Musical, tem em conta as recomendações das autoridades de saúde e o recolhimento obrigatório, que se mantém na Madeira até 31 de Janeiro", pode ler-se na nota remetida às redacções.

Os irmãos madeirenses André Santos e Bruno Santos ('Mano a Mano') são dois guitarristas reconhecidos no panorama do jazz nacional. Os dois artistas, a viver em Lisboa, aceitaram o desafio, do músico Miguel Pires, de regressarem à terra natal para um espectáculo de jazz, juntamente com Rita Redshoes, a cantora e compositora que também tem uma carreira consolidada e reconhecida na música nacional, com vários álbuns editados.

O espetáculo foi reagendado para o dia 27 de Fevereiro, pelas 21h30, mas a sua realização "está condicionada às regras de saúde pública e à situação epidemiológica da covid-19", salvaguarda o comunicado.

"O parlamento madeirense continua atento ao evoluir da pandemia e nos últimos dias tomou várias medidas para travar o risco de transmissão da doença".

Refira-se que além dos cancelamentos dos espetáculos dos Cháp4, a 09 de Janeiro, e dos Mano a Mano & Rita Redshoes, a 23 de Janeiro, foi ainda reduzido o número de plenários semanais. As reuniões das Comissões Especializadas e da Conferência dos Representantes dos Partidos também passaram a realizar-se por meio electrónico (videoconferência e deliberação eletrónica).

O ‘Parlamento Musical’ é um ciclo de 12 concertos que pretende, em tempo de pandemia, continuar a divulgar a cultura Regional nos vários géneros musicais.

Os espetáculos têm sido limitados a uma plateia de 50 pessoas mediante reserva através das redes sociais, mas estão a ser gravados e emitidos pela RTP Madeira, por forma chegar a todos os madeirenses.

Os primeiros concertos aconteceram no dia 20 de Novembro, com a fadista Sofia Ferreira, e no dia 19 de Dezembro, reunindo vários artistas madeirenses num Concerto de Natal.