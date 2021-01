Pico do Areeiro ainda inacessível de carro

Como atesta a foto tirada esta manhã de segunda-feira, 18 de Janeiro, são poucas as viaturas que podem chegar lá em cima a 1818 metros de altitude, sendo que do ouro lado, no acesso ao Pico Ruivo é possível chegar de carro, mas não aconselhável a qualquer viatura.

As marcas das rodas no manto branco mostram que carros - provavelmente militares - conseguiram aceder ao Pico do Areeiro, onde é preciso chegar e sair do radar militar.

A fotografia foi tirada acima da zona do Poço da Neve. Segundo testemunha, o problema é que além da quantidade ainda acumulada, grande parte da neve gelou e está muito escorregadio mesmo para quem anda apeado, como foi o caso do autor da foto.

Também é previsível que enquanto não chover com algum significado (para fazer derreter o gelo), dificilmente haverá condições para reabrir a estrada.

Segundo o IPMA, há previsão de "períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros, em geral fracos e pouco frequentes, a partir do meio da manhã" na próxima quarta-feira, embora o Instituto de Meteorologia aponte para terça-feira uma alteração no estado do tempo. "Períodos de chuva fraca, tornando-se moderada no Norte e Centro a partir do final da tarde. Intensificação do vento a partir da tarde", podendo ocorrer "neblina ou nevoeiro matinal".